Condò sulla classifica: "Senza alternative, le partite smettono di essere facili"

Il giornalista Paolo Condò, sul Corriere della Sera, parla così del weekend di Serie A che si avvia alla sua conclusione: "Il Napoli chiude stasera la 32ª giornata affrontando l’Empoli al Maradona. La sua missione è gelidamente semplice. Se vuole mantenere viva la speranza di sorpassare l’Inter, non può lasciare altri punti per strada: deve farne 21 su 21, e poi sperare in due pareggi dei nerazzurri. Il tratto di strada più pericoloso arriva adesso, perché nei prossimi 15 giorni l’Inter affronterà Bologna fuori e Roma in casa con i mercoledì occupati da Bayern e Milan e (si spera) Barcellona nelle coppe. Siamo al dunque, ma la prima prova spetta comunque al Napoli stasera, e quando non hai alternative le partite smettono di essere facili".

Stadio Diego Armando Maradona lunedì 14 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte Ballottaggi: Gilmour-Billing 70-30% Diffidati: Olivera Indisponibili: Contini, Buongiorno, Di Lorenzo (squalificato), Anguissa (squalificato)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: Roberto D'Aversa Ballottaggi: Fazzini-Colombo-Solbakken 50-30-20%, De Sciglio-Viti 55%-45% Diffidati: Cacace, Henderson Indisponibili: Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Kouame, Sazonov, Haas, Pellegri, Silvestri