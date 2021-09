Confronto quotidiano e colloqui a due: così Spalletti ha azzerato i contrasti nello spogliatoio

Un Luciano Spalletti mago della comunicazione, sia esterna che interna al gruppo. A sottolineare il grande lavoro svolto dal tecnico è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La sua forza è il dialogo, il confronto quotidiano con lo spogliatoio e, laddove ne avvertisse la necessità, si riserva la possibilità di colloqui a due. In questo modo è riuscito a portarsi dalla sua parte tutto il gruppo, dagli abituali titolari fino al terzo portiere.

Gli allenamenti sono un momento di confronto sulle questioni tecnico-tattiche, sull’applicazione degli schemi, ai quali il tecnico sta lavorando da sempre. Vincere aiuta a gestire meglio le cose. L’impressione, però, è che in questo Napoli non esistano contrasti interni, non ci sono giocatori all’opposizione, che con le loro polemiche potrebbero mettere in discussione la serenità del gruppo. Spalletti ha vissuto esperienze diverse e toste sia alla Roma sia all'Inter".