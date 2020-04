Contatti diretti per il lavoro a casa, Gattuso contento della risposta della squadra

Il Napoli non s'allena a Castel Volturno da 36 giorni, ma Rino Gattuso - scrive il Corriere del Mezzogiorno - è riuscito a tenere tutti sul pezzo per quanto riguarda il lavoro da casa. Contatti diretti e quotidiani con i calciatori e Rino - si legge - è contento della risposta dei suoi ragazzi, come confida spesso ai suoi amici, e non vede l'ora che possa riprendere la stagione.