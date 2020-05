Conte come Merkel: presto arriverà una decisione ma prima vuole capire una cosa

Giuseppe Conte scende in campo. Come in Germania con la Merkel che si è esposta in prima persona, anche l'Italia potrebbe affidarsi al Premier per avere un verdetto sulle sorti del calcio italiano. Da quello che si è capito, il presidente del consiglio vuole studiare a fondo l’impatto economico di un eventuale stop definitivo, soprattutto sul numero di posti di lavoro che si perderebbero. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Spport fa sapere che il confronto col governo del calcio non è stato fissato, non è ancora in agenda, perché le priorità sono altre. Ma presto Conte prenderà in mano la situazione e la sbloccherà. In un senso o nell'altro.