Conte ha alzato la saracinesca: 2 gol subiti nelle ultime 7, il merito è di due azzurri

Solo due gol subiti nelle ultime sette partite, quindi compresa la Coppa Italia col Palermo ed escluso il debutto in campionato a Verona. Il Napoli ha aggiustato la difesa e il merito è di due membri dello staff, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il “maniaco” Antonio Conte, un uomo senza orologio e quindi senza tempo e né fretta, ha un organico che riflette le proprie filosofie.

Per abbassare la saracinesca o alzare una diga che protegga la difesa, c’è un lavoro oscuro che appartiene a Cristian Stellini e a Gianluca Conte, due anime di uno staff che a Castel Volturno ha messo le tende e pure i lucchetti, affinché non sfugga via neanche un frame di tutto quello che viene ripetuto durante le sedute degli allenamenti, che rientrano in un cliché collaudato: situazioni da prevedere dopo l’analisi degli avversari, movimenti che vengono memorizzati attraverso le ripetizioni e preventive che non devono mai tradire".