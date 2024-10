Conte insoddisfatto della prova di Empoli: nel post era stravolto e senza voce

Il Napoli non ha di certo brillato a Empoli e Antonio Conte non è stato soddisfatto della prestazione, specie nel primo tempo, tant'è che come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica l'allenatore salentino "ha finito la partita stravolto e senza voce, consumata per dare la scossa alla sua squadra nello spogliatoio durante un burrascoso intervallo".

Il Napoli ha ancora diversi problemi da risolvere, evidenzia il quotidiano: "Nascosto nell’armadio degli ex campioni d’Italia però resta qualche preoccupante scheletro e le difficoltà incontrate nella trasferta in Toscana legittimano la prudenza di chi i problemi li conosce bene, dall’interno. Colpa delle cicatrici ancora troppo fresche".