Conte-Lukaku, rapporto speciale: si cercano con gli occhi durante le esultanze

Antonio Conte e Romelu Lukaku: un rapporto speciale. Il tecnico ed il centravanti hanno iniziato questa nuova avventura al Napoli con tutti gli occhi addosso, con molti addetti ai lavori che hanno criticato la scelta del tecnico di puntare sul belga. Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, il tecnico ha scelto Lukaku per dei motivi ben precisi.

"Conte lo ha voluto e protetto perché sa quanto Romelu può dare al Napoli in questa nuova fase di rinascimento. I due si cercano a distanza durante le partite: questione di sguardi, di carica che sanno darsi l’un l’altro. E nelle ultime esultanze, Romelu ha cercato proprio gli occhi di Antonio. Per gioire insieme, per ringraziarlo. E per confermare che adesso è pronto a prendersi il Napoli e puntare al massimo".