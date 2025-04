Conte oggi a confronto con la squadra: al lavoro sui pessimi finali di partita

Sarà soprattutto l’occasione per un confronto tra tecnico e giocatori, per lanciare la volata e correggere gli errori delle ultime partite.

Antonio Conte oggi a confronto con i giocatori per correggere gli errori delle ultime partite. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Oggi è prevista la ripresa a Castel Volturno, da valutare le condizioni fisiche di McTominay. Ma sarà soprattutto l’occasione per un confronto tra tecnico e giocatori, per lanciare la volata e correggere gli errori delle ultime partite.

I due volti del Napoli sono sotto gli occhi di tutti: bello e dominante fino al giro di boa dell’intervallo, in affanno totale invece durante i secondi tempi, come è successo per l’ennesima volta a Bologna. Va avanti così dalla sfida del 4 febbraio contro la Roma e e il canovaccio si ripete con puntualità, aprendo un dibattito sulle reali ambizioni e potenzialità degli azzurri".