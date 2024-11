Conte-Ranieri molto amici: forse si sentiranno persino prima di Napoli-Roma

Rapporto speciale tra Conte e Ranieri, amici ma rivali domenica al Maradona. Del loro rapporto ha parlato La Gazzetta dello Sport: "E davanti Ranieri domenica si ritroverà un amico di tante serate, di tanti momenti, quell'Antonio Conte con cui ha condiviso tanto. Ecco, i due probabilmente si sentiranno anche in questi giorni, magari si accarezzeranno (metaforicamente parlando) sabato in conferenza. Di certo proveranno a battersi il giorno dopo, per poi abbracciarsi e riderci su".