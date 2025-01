Conte ritrova un titolare contro l'Atalanta: le ultime di formazione

vedi letture

Ultime di formazione sul Corriere dello Sport oggi in edicola in vista della gara di domani contro l’Atalanta. Secondo il quotidiano, Conte ha le idee chiare sulle scelte da compiere. Ci sarà il ritorno a sinistra di Oliveira con Spinazzola di nuovo in panchina, in attacco Neres e Politano con Lukaku punta. Sarà ancora una volta assente Buongiorno. Il tecnico del Napoli interverrà in conferenza stampa oggi alle 14:15 da Castel Volturno.