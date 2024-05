Conte, si lavora sullo staff: ci sarà il fratello ed una sorpresa

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sull'affare che dovrebbe riportare Antonio Conte in Italia, come nuovo tecnico del Napoli.

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sull'affare che dovrebbe riportare Antonio Conte in Italia, come nuovo tecnico del Napoli. Anche nella giornata di ieri i legali hanno lavorato alla lettura dei contratti punto per punto. Intanto si sta definendo proprio in queste ore lo staff definitivo che accompagnerà Conte con una novità.

Oltre al suo vice storico, Cristian Stellini, e a Lele Oriali, figura d’esperienza e fiducia del tecnico sia all’Inter che in Nazionale, con Conte come collaboratori tecnici ci saranno il fratello e match analyst, Gianluca Conte, e la new entry Elvis Abbruscato. Il preparatore atletico Costantino Coratti affiancherà i preparatori del Napoli, Francesco Sinatti e Francesco Cacciapuoti.