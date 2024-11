Conte sorride: da qui a marzo può giocare 10 gare in meno rispetto alle rivali

L'ultima sosta nazionali dell'anno è alle spalle. Le squadre di Serie A vedranno i loro giocatori partire per gli impegni internazionali solo a marzo, quindi l'anno prossimo, quando saremo ormai a due terzi del campionato o giù di lì. Nella corsa allo Scudetto sarà decisivo il periodo che partirà dal fine settimana in arrivo, con la ripartenza del campionato, e che terminerà proprio quando sarà nuovamente il momento di fermarsi per le nazionali.

Nel focus sulla vetta della Serie A La Gazzetta dello Sport evidenzia un dato che potrebbe rivelarsi decisivo nella maratona in partenza: da adesso al 16 marzo Inter, Milan, Juventus e Atalanta - ossia le quattro squadre (più il Bologna) che sono in Champions League e che si contenderanno a gennaio la Supercoppa Italiana - potrebbero giocare un massimo di 29 partite, mentre il Napoli addirittura 10 in meno.

Le quattro inseguitrici della capolista avranno tutto il peso di Champions League e Supercoppa e giocheranno ogni 4 giorni per un bel pezzo di stagione. Antonio Conte può fare lo scatto decisivo per lo scudetto senza il calendario compresso come le rivali, con la possibilità di preparare le partite quasi sempre sfruttando la settimana-tipo.