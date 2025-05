Conte verso il cambio modulo col Lecce: soluzione a sorpresa in difesa

Antonio Conte è al lavoro al Training Center di Castel Volturno, concentrato su ogni dettaglio per preparare la squadra in vista della sfida contro il Lecce. Dopo l'infortunio di Buongiorno, che lo terrà fuori fino alla fine della stagione, il tecnico azzurro ha avviato l'analisi delle alternative. Tra le opzioni, secondo Il Mattino, si fa strada la possibilità di utilizzare Olivera come difensore centrale, un ruolo già ricoperto in nazionale.

Conte aveva considerato questa mossa per il match contro il Torino, ma ha dovuto rivedere i piani a causa di un attacco febbrile che ha colpito Raspadori. L'ipotesi attuale prevede Olivera affiancato a Rrahmani al centro della difesa, con Rafa Marin in panchina. Spinazzola, invece, arretrerà nel ruolo di terzino sinistro.

In attacco, il ritorno di Raspadori dal primo minuto è un'altra novità, con Jack che affiancherà Lukaku in un modulo flessibile che potrebbe alternarsi tra 4-4-2 e 3-5-2, a seconda delle dinamiche di gioco. Questa strategia mira a superare l'ostacolo Lecce e a mantenere vive le speranze di scudetto. La squadra è determinata e pronta a lottare per avvicinarsi al tricolore, senza però fare proclami.