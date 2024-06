Conte vuole Buongiorno, ADL prepara l'affondo: ha un vantaggio nella trattativa con Cairo

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Alessandro Buongiorno è l'obiettivo numero uno di Antonio Conte per rinforzare la difesa del suo Napoli in vista della prossima stagione. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive così sulla trattativa tra il club azzurro e quello di Urbano Cairo per il centrale impegnato attualmente in Germania con la Nazionale di Spalletti.

"Parallelamente, dopo l’acquisto virtuale di Rafa Marin, 22 anni di talento e prospettive, Conte punta alla chiusura di Buongiorno. Il primo obiettivo del Napoli: il Torino è partito da 40 milioni più 5 di bonus, De Laurentiis è già arrivato a 35. Ma ora comincia la fase decisiva: quella di ADL è l’unica vera, super offerta spedita al Toro e i club trattano per trovare l’intesa" si legge.