Corbo: "Al Napoli manca un bomber, sarà Raspadori o arriverà coi soldi di Kvara?"

vedi letture

"Alla svolta della ventesima partita il Napoli gioca la partita più strana. Più che battere una tenace ma modesta rivale indaffarata nella zona più viscida della classifica si sottopone ad una verifica. È primo, ma fino a che punto è forte?". Se lo domanda il giornalista Antonio Corbo nel suo classico editoriale per il quotidiano Repubblica.

"Risposte vagamente positive. Va reso più concreto il gioco offensivo. L’assenza di Kvara non si è avvertita, Neres è il bengala che si accende nelle notti di festa, più che sufficiente la sua prova, per carità.Ma passa troppo, potendo andare dritto a rete. Al Napoli manca l’attaccante perentorio che traduca tonnellate di gioco in gol di pari peso, qualità e numero. Sarà Raspadori come sembrò di capire con il Venezia o i soldi di Kvara, se e quanti ne arriveranno".