Corbo critico: "Napoli in ritardo, in ritiro 15 giocatori in vendita. ADL nella morsa del mercato"

"Il Napoli è in ritardo come tutti. Parte con 34 giocatori, tenendone 15 in vendita". Lo scrive il giornalista di Repubblica, Antonio Corbo, nel suo consueto editoriale del lunedì: "Koulibaly, Allan, Milik si sono autoesclusi, Maksimovic irritato per l’esclusione di Barcellona. I primi tre hanno manifestato sul campo l’ansia di cambiare. Rimane ben poco da salvare, e De Laurentiis farà bene a rifondare. L’Inter è al momento senza allenatore. Giusto vendere prima di comprare. Non è folle pensare che la società sia nella morsa del mercato: da Raiola a Mendes a Ramadani. De Laurentiis come tutti i grandi club non sfugge ai grossi mercanti internazionali. Il Covid, il settimo posto, l’età dei migliori: tutto svilisce i prezzi".