Corbo: "Gattuso scelga un portiere, staffetta Ospina-Meret un favore agli avversari"

Nel suo editoriale per Repubblica, il Graffio, il giornalista Antonio Corbo ha scritto: "Gattuso ritrovando squadra e serenità ha tutto oil tempo per riprendere la corsa verso la zona. Ma deve decidere: scelga un portiere. La staffetta con Meret è un favore agli avversari. Crea disagi. Frena la crescita di un sontuoso talento come Meret".