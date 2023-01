Corbo: "Il Napoli vincerà lo scudetto solo se Spalletti farà un patto con se stesso"

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive: "È fatale che i mediani non giochino coesi da vero reparto, non solo per oggettiva desuetudine. Chi va in campo per cogliere l’opportunità di conquistare il posto, fatalmente diventa un solista, fossero anche dei primi violini non sarebbero mai una orchestra, né una band di centrali. Con la sua difesa Spalletti non convince. Crede di aver sempre ragione. Vincerà al campionato se farà subito un patto con se stesso. Si consideri bravo, ma non infallibile".