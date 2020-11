Corbo perplesso su Osimhen: "Si agita ma non incide e senza rifornimento si evidenziano lacune"

"Si inchioda il Napoli su un nome: ha Osimhen o no, e se ce l’ha perché l’acquisto più caro non è il suo giocatore vincente? Tutto il futuro del Napoli gira su questo tema". Lo scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica: "Consuma il suo furore battendo il muso contro la difesa avversaria, si agita ma non incide, si disperde del nigeriano la sua enorme potenza in velocità. Lasciandolo soffocare in avanti, si evidenzia invece qualche lacuna. Lentezza quando si gira nel breve e gioco alto impreciso. Può solo migliorare, certo. Ma ha tanto lavoro da fare in allenamento".