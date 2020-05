Corbo: "Rischio minimo per calciatori, 9 decessi su 30mila nella fascia d'età tra 20 e 29 anni"

Rischio risibile per i calciatori in tema Coronavirus secondo l’opinione di Antonio Corbo. Nel suo editoriale per Repubblica, infatti, il giornalista scrive: “Se l’ìncubo è il contagio, qual è il pericolo? Segnalato da un primario del Cardarelli, il rischio è risibile per i calciatori. La fascia tra i 20 e 29 anni ha fatto registrare 9 decessi su 30mila, quella tra i 30 e 39 anni 55: quindi 0,1% e 0,3%”.