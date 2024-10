Corbo su ADL: "Ci volevano coraggio e fede per spendere 145,5 mln senza la Champions"

Ci volevano coraggio e fede per spendere 145,5 milioni senza la Champions League. Questo il pensiero di Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, in merito agli investimenti fatti dal presidente del Napoli nel calciomercato estivo, dopo la disastrosa esperienza della stagione post scudetto terminata al decimo posto.

"Senza dare il massimo fino a sabato la sua cavalcata in classifica è stata irresistibile. Qual è il suo ulteriore margine di potenza? Anche il mercato è in debito con le scelte di Conte. In una estate che si ricorderà per l’estrema disponibilità di De Laurentiis, ci volevano coraggio e fede per spendere 145,5 milioni senza giocare in Champions. Neanche un no all’allenatore autoritario anche nelle vesti di manager, senza mai nascondere le responsabilità".