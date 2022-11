Corbo su Repubblica: "Valore rosa aumentato di 300mln! Kvara e Osi oltre i 100..."

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è espresso così nella sua rubrica 'il Graffio' sull'edizione online del quotidiano

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è espresso così nella sua rubrica 'il Graffio' sull'edizione online del quotidiano: "Se rimane stabile il valore dei giocatori maturi o già affermati come Di Lorenzo quotato 40 milioni, per molti altri schizza in alto. Meret, il primo. Valeva zero quando fu richiesto in prestito dallo Spezia, oggi non costa meno di 20 milioni. Si presume uno scatto in su di oltre 300 milioni. Anguissa da 15 a 50 milioni, Lobotka da 18 a 50, Elmas da 15 a 30, Rrahmani da 12 a 30, Kim da 18 a 60, lievitano le quotazioni di Zielinski e Olivera sui 40, diventano una lotteria quelle di Osimhen e Kvaratskhelia, il 23enne nigeriano costato 47,5 milioni è vendibile per 120, il 21enne fantasista georgiano arpionato per soli 10 milioni supera i 100. Se non perde velocità, dal 4 gennaio 2023 il jet Napoli riprende a volare in una nuvola di euro".