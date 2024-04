Corbo su Osimhen: "Va venduto a qualsiasi cifra per evitare gelosie e nuovo caso Allan"

Così scrive Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, sull'attaccante nigeriano:

Victor Osimhen andrà venduto ad una cifra anche inferiore di quella prevista dalla clausola, per evitare gelosie interne e per non ripetere un caso Allan (che non fu ceduto e poi si deprezzò). Così scrive Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, sull'attaccante nigeriano: "Osimhen va venduto comunque per evitare un secondo caso Allan e gelosie di ingaggi. Osimhen non è stato ancora venduto per i 130 milioni sanciti dal costoso accordo privato con il calciatore ed il suo agente Calenda a fine dicembre.

Su De Laurentiis: "Sa spesso scegliere gli allenatori, ma non sostituirli né dettare moduli e cambi nell’intervallo. A ciascuno il suo ruolo. Chi ha inventato Sarri e rimesso in panchina un discusso Spalletti non può fare altri casting alla cieca.Ha fatto scuola guida con Pierpaolo Marino, dopo il foglio rosa accoglie Bigon segnalato da Mazzarri ex Reggina, trae il meglio da Giuntoli ma non può promuovere ds chi trova in famiglia, il giovane e pur gentile Sinicropi (è il genero, ndr). Niente utopie come Bagnoli, ma ricostruzione seria della squadra".