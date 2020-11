Corbo sul caso Ghoulam-Rui: "Gattuso urla, punisce e lo fa sapere a tutti"

"È una punizione, e Gattuso vuole che si sappia, farebbe schioccare la frusta in piazza quando vuol domare un cavallo brado". Scrive così Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica commentando la scelta del tecnico di tenere in tribuna Ghoulam e Mario Rui, accusati pubblicamente di scarso impegno in allenamento.

"Urla dopo Rijeka, e lo fa sapere a tutti. Contesta il primo tempo senza gioco e senza cuore della vittoria in Croazia, arrivano anche le virgole di frasi ad effetto per scuotere giocatori sdraiati sulle certezze del posto facile, si rompe a Napoli quel patto del silenzio che in serie A copre di ipocrisia e banalità anche le liti più cupe".