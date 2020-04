Coronavirus, che voglia di pizza a Napoli: numeri da record per il primo giorno

Numeri da record per il primo giorno di aperture a domicilio delle pizzerie. Tanta era la voglia di ritrovare il gusto di una margherita dopo quasi due mesi di lockdown. In città il totale è stato di 60mila pizze. La Masardona ha fritto duecento calzoni, esauriti alle 18, 12 Morsi ha mandato in giro 30 cene a base di panini, le pizzerie hanno sfornato una media di 150 pizze ciascuna. Al Vomero Egidio errone, front man e titolare di Puok e Med, denuncia le imperfezioni dell’ordinanza regionale. Che autorizza il delivery per pizzerie e ristoranti, ma non per le attività che fanno solo take away, che sono assimilate ai bar. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.