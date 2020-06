CorSera - Caso Ancelotti: avrebbe nascosto 1mln al fisco grazie a società di comodo

Ancelotti, ex allenatore del Napoli, non ha potuto bloccare le accuse della giustizia spagnola secondo la quale l’allenatore, ora all’Everton, avrebbe nascosto al fisco un milione di euro circa, frutto di entrate legate ai diritti di immagine. La denuncia, scrive il Corriere della Sera, si riferisce a "due possibili reati contro il Tesoro relativi alle imposte sul reddito per gli esercizi 2014 e 2015", durante i quali non avrebbe dichiarato "un totale di 1.062.079 euro": così recita la nota della Procura spagnola.

Secondo l’accusa il tecnico avrebbe sì dichiarato gli stipendi ricevuti dai Blancos ma non "le entrate corrispondenti allo sfruttamento dei suoi diritti d’immagine, nonché quelle derivate dal suo rapporto con il Real Madrid o quelli percepiti come conseguenza di contratti con altri marchi". In pratica, secondo l’accusa avrebbe fatto affidamento su "una complessa rete di società di comodo", con sede in alcuni paradisi fiscali, per occultare parte dei ricavi all’Agenzia delle entrate spagnola.