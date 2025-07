Corsera: "Gli acquisti del Napoli colmano le 22 partite giocate in meno rispetto all’Inter"

Il Napoli favorito in campionato, con l'obbligo di far bene anche in Champions League considerati gli innesti fatti dal club. Questa l'analisi sul Corriere della Sera in edicola: "Oltre a essere il favorito per lo scudetto, perché le energie di De Bruyne, Beukema, Noa Lang, Lucca e forse Ndoye colmano le 22 partite giocate in meno quest’anno rispetto all’Inter, il Napoli dovrà poi prendersi la responsabilità di andare più avanti possibile in Champions, dove i big spender degli altri tornei al momento sembrano lontanissimi.

Questo è pane per Antonio Conte, perché per citare una sua battuta famosa — e mai abbastanza rimpianta — non sta entrando con 10 euro nel ristorante da 100, ma almeno una settantina in tasca li ha. Evitando le trappole del menu, può arrivare fino al dolce” si legge nel pezzo firmato per il quotidiano da Paolo Condò.