Cremonese scatenata sul mercato: chiesti due calciatori al Napoli

La Cremonese neopromossa in Serie A non vuole recitare il ruolo di comparsa e lo dimostra con un mercato ambizioso e mirato. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il club grigiorosso è scatenato: sono infatti in arrivo Pierluigi Gollini, di rientro alla Roma, e Alberto Grassi dall’Empoli. Per quest’ultimo è pronto un contratto fino al 2028, a conferma della centralità del centrocampista nel progetto tecnico.

Sul fronte attacco e fascia, la società lombarda ha poi bussato alla porta del Napoli per sondare la disponibilità su due profili esperti come Pasquale Mazzocchi e Walid Cheddira. Le trattative sono in fase iniziale, ma il dialogo tra i club è stato avviato. Bisognerà capire quale sarà la valutazione del Napoli dei due calciatori.