Gazzetta e l'amabile ossessione di Conte sul mercato

Dan Ndoye resta l'amabile ossessione di Antonio Conte in questa sessione estiva del calciomercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro avrebbe una grande voglia di allenare lo svizzero, ma bisogna fare i conti con la resistenza del Bologna che spara cifre altissime per l'esterno.

Come spiega la rosea, alle spalle del gigante Lorenzo Lucca, nuovo arrivato, si delineano altre figure chiave per il nuovo attacco azzurro. In cima alla lista c’è proprio Ndoye, esterno offensivo del Bologna, su cui Napoli e rossoblù hanno già avuto contatti serrati. Il recente affare Beukema ha contribuito a riaprire il dialogo tra i club, favorendo nuovi sviluppi su questo fronte.