CorSera - Inter, Suning irritata da Conte: possibile separazione consensuale

Clima di tensione in casa Inter. Il Corriere della Sera racconta che Zhang non ha alcuna intenzione di esonerare Conte, ma non è da escludere un passo indietro del tecnico qualora le visioni con la proprietà non dovessero più coincidere. Non è la prima volta che Conte esterna con toni poco diplomatici il suo pensiero - si legge - ed in casa Suning non l’hanno presa bene: "Il supporto all’allenatore rimane, la visione sul futuro diverge. La possibilità di un addio consensuale è oggi ipotizzabile". Si parla di rosa da rifondare, di accordi da trovare. Nessuno vorrebbe una separazione traumatica, ma l'ombra di Max Allegri si allunga.