Corsera - Politano, manca solo l'accordo sull'ingaggio: intesa su formula e contropartita

Marotta e Ausilio fanno asse con il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dalla Sera, che cerca di riassumere la situazione relativa alla trattativa tra Inter e Napoli per Matteo Politano: "Sull'esterno vigila la Roma e prova a inserirsi il Siviglia, non ha ancora raggiunto un’intesa con il Napoli sull’ingaggio: alla corte di Gattuso si trasferirebbe in prestito con obbligo di riscatto per 18 mesi".

Contestualmente - spiega il quotidiano - Llorente sbarcherebbe a Milano in prestito con diritto sino a fine stagione: il suo inserimento nella rosa di Conte stopperebbe l’innesto del francese Giroud.