Corsera - Si studia il piano B: in caso di nuovo stop avanza l'algoritmo

Il calcio valuta le sue alternative in caso di nuovo stop. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza il momento del campionato e le valutazioni in caso di nuovo stop.

"Intanto ha preso forma il piano B. Nel vertice con le componenti, il presidente federale ha confermato l’intenzione di rinunciare a playoff e playout nel momento in cui la serie A riaccenderà i motori, andando incontro ai presidenti. Si è parlato invece e tanto del famigerato algoritmo. I club volevano la semplice media punti, la Figc ha proposto la media ponderata: ai punti già ottenuti dalle singole squadre si aggiungerebbe la media punti casalinga e quella in trasferta. Senza tenere conto dei gol, né fatti, né subiti. L’algoritmo resta il brutto del calcio: la fredda aritmetica non tiene conto dell’imprevedibilità del pallone. Ma Gravina non si ferma. Se non si arriva in fondo, bisogna cristallizzare la classifica, senza assegnare lo scudetto, ma decidendo le squadre che andranno in Europa e quelle che invece retrocederanno in B.