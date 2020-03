CorSera suona l'allarme: "L'anno prossimo chi avrà i conti a posto per iscriversi al campionato?"

Il Corriere della Sera fa il punto sul futuro del calcio italiano. I club si interrogano se tutte le venti società avranno le carte in regola per iscriversi al prossimo torneo: tra ricavi commerciali, stadi potenzialmente sfumati e battaglia sui diritti tv che è ancora agli albori, i conti rischiano di non tornare per molti. E il calcio dovrà fare i conti con l'emergenza.