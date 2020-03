CorSera - Tassa ai campionati per rinviare Euro 2020: spunta la richiesta fatta all'Italia

Pare ormai certo il rinvio di Euro 2020, a breve l'annuncio ufficiale. Ma questa decisione avrà un prezzo anche piuttosto alto. Secondo il Corriere della Sera, lo spostamento si traduce per l’Uefa in una perdita stimata tra 200 e 300 milioni, soldi almeno in parte da recuperare. A Nyon hanno intenzione di chiedere un indennizzo a federazioni, leghe e club, una sorta di tassa per ogni campionato che recupererà gli introiti degli sponsor non appena riprenderà. L’obolo richiesto alla Serie A sarebbe tra 30 e 40 milioni, con la Premier League maggior contribuente essendo la più ricca.