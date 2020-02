CorSera - Vittoria sofferta ma meritata: il Napoli inizia bene lo sprint verità

Sesta vittoria nelle ultime 7 partite, Coppa Italia inclusa: il Napoli non incanterà, forse non è davvero ancora fuori dal suo tunnel, ma di certo - scrive quest'oggi il Corriere della Serra - è partito col piede giusto per lo sprint verità. Il quotidiano nazionale parla di vittoria sofferta ma nel complesso meritata, al Rigamonti venendo a capo del piano di Lopez che prevede due linee strette, centrocampo rinforzato e Zmhral a uomo su Demme, con la speranza di bloccare le iniziative del Napoli.