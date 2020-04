"Covid farà sparire alcune squadre medio-piccole", ADL ha fatto infuriare Preziosi

Importante retroscena sul dibattito in Lega per la ripresa del calcio rivelato da Repubblica oggi in edicola. Una frase di De Laurentiis ha fatto infuriare Preziosi, presidente del Genoa. "Il Covid finirà per far sparire quelle squadre medio piccole che vivono sopra le proprie possibilità" il pensiero del patron azzurro per cui si è risentito Preziosi. Concetto semplice legato ai rischi economici e alle perdite per lo stop del campionato con la pandemia e l'emergenza che hanno travolto il mondo del calcio.