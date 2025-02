Crescita del club: Conte ha suggerito due mosse ad ADL

Antonio Conte e la crescita del club. Come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, il tecnico ha suggerito a De Laurentiis due mosse fondamentali per lo sviluppo e la longevità del suo progetto: "Conte ha suggerito due mosse fondamentali per garantire e consolidare il futuro, soprattutto per una società che si autofinanzia con le sole energie di un proprietario senza fondi d’investimento o multinazionali alle spalle, sollevando accanto allo stadio anche il problema di Casa Azzurri e del settore giovanile.

Un triangolo a cui ora il Napoli dovrà dedicarsi in fretta, recuperando il terreno perduto in tanti anni di progetti solo abbozzati e mai coronati: già Benitez nel 2015 aveva tirato in ballo l’importanza di un business plan articolato, forte di un bagaglio arricchito dalle esperienze nei migliori club d’Europa. Conte, dieci anni dopo, ha fatto la stessa cosa: De Laurentiis ha già costruito da zero un Napoli straordinario, rivoluzionando in certi casi il modo di gestire l’impresa calcio e dimostrando lungimiranza e capacità rarissime, ma ora è il momento di cogliere quest’altro attimo".