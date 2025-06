Addio Inzaghi, Gazzetta sta con l'Inter: "Peggio del 5-0! Il contratto e la riconoscenza?"

vedi letture

Uscire di scena così è quasi peggio che perdere cinque a zero. Lo scrive il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, commentando in un fondo l'addio di Inzaghi dopo quattro stagioni con toni piuttosto critici verso il comportamento dell'ormai ex tecnico nerazzurro. Di seguito alcuni stralci: "Diciamo che se si voleva una fotografia di cosa sia diventato il calcio non poteva essercene una più emblematica. Parole come contratto, riconoscenza, dovere non esistono più. Al loro posto comandano altre parole: interesse personale, guadagno, bonus.

Se infatti Inzaghi è arrivato a quel contratto lo deve all’Inter che lo volle a tutti i costi quando già aveva promesso a Lotito di restare. Per ripagare la scommessa sportiva fatta allora da Marotta e Zhang, che lo hanno fortemente voluto sulla panchina di uno dei club più importanti al mondo, Inzaghi sarebbe dovuto restare. La squadra più forte si è così ritrovata in pochi giorni, tra Lazio e Psg, a perdere tutto. Era per la verità già successo a Inzaghi in almeno un’altra circostanza. Il campionato buttato per strada e abilmente raccolto dal Milan di Pioli. Uno scudetto vinto e due persi per cumulo di errori tecnici. Non un gran bilancio, sinceramente". Ed ancora: "Alla fine ha dato più l’Inter a Inzaghi di quanto abbia dato Inzaghi all’Inter".