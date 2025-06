Lee Kang-in al Napoli? L'entourage ha aperto: le ultime

Tra le idee sul tavolo per il centrocampo del Napoli spiccano due nomi: Davide Frattesi e Kang-In Lee del Paris Saint-Germain. Il talento sudcoreano, reduce da una stagione con 35 presenze, 6 gol e 6 assist, ha aperto, tramite il suo entourage, alla possibilità di trasferirsi in azzurro, anche se il PSG non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

A rivelarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come in questo momento la decisione sul futuro del calciatore spetetrà al club transalpino, reduce da una stagione trionfale con la vittoria della Champions League.