Inter-Chivu, Gazzetta: "Una scommessa! Marotta spiazzato, ma ora fategli uno squadrone"

In sei giorni il mondo nerazzurro s'è capovolto, passato com’è dal sognare di diventare campione d’Europa al dover incassare un no dall’allenatore del ricchissimo Como. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, raccontando che in mezzo c'è stata una notte interista da tregenda e un errore di valutazione della società, che era convinta che Inzaghi alla fine sarebbe rimasto almeno per un altro anno, cosa che avrebbe consentito al club di rimandare il tema della scelta. L’Inter invece si è trovata improvvisamente a dover fare in fretta e la partenza per il Mondiale per club incombe.

Vista l’altissima considerazione per Beppe Marotta - si legge - per qualche giorno gli interisti hanno pensato ci fosse già il grande nome del futuro allenatore, invece l’emergenza è arrivata e la risposta è stata Christian Chivu, 100% di interismo, ma comunque una scommessa, perché nel curriculum da allenatore può vantare solo la panchina della Primavera nerazzurra e uno scampolo di stagione a Parma. Però ora, calma, scrive il quotidiano: "Intanto, le scommesse possono anche andare bene, la storia interista non è nuova ad allenatori fatti in casa. Un allenatore con poca esperienza va aiutato con una super squadra che sommi qualità tecniche a un tasso di personalità elevato. Urge intervenire, per rinnovare e migliorare. Se Marotta e Ausilio avevano stilato piani di mercato prima di questa settimana per cuori forti, vanno rivisti: è il momento di costruire uno squadrone".