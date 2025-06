Spalletti-Acerbi, CorSera: "Preso a pallate da Dembelé! Che errore richiamarlo"

"Acerbi sbaglia perché comunque la maglia azzurra si onora e si corre ad indossarla. E se proprio devi rifiutare la convocazione, alzi il telefono e spieghi bene cosa ti passa per la testa, e il rancore che covi. Non mandi un whatsapp. Ma chi sei? Sei uno che s’è fatto prendere a pallate da Dembelé". Lo si legge sul Corriere della Sera oggi in edicola. Chiaro riferimento a quanto accaduto negli ultimi giorni con il rifiuto della nazionale e la polemica a distanza con Spalletti.

"Richiamarlo è stato un errore clamoroso. Non si richiama uno a 37 anni suonati per chiedergli — più o meno velatamente — di marcare, per una sola notte, un calciatore. E non si richiama uno che era già stato lasciato a casa perché sospettato di non avere la necessaria tenuta etica per vestire l’azzurro (dopo che Juan Jesus aveva raccontato di aver ricevuto da lui insulti razzisti)".