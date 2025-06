Da Torino - Gatti, interesse Napoli è reale: la conferma di Tudor può essere un fattore

Il Napoli è a caccia di un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato di Antonio Conte in vista della prossima stagione, che vedrà il Napoli impegnato anche in Champions League. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, gli occhi del club azzurro sono sempre su Federico Gatti della Juventus.

Come spiega il quotidiano, il difensore centrale è considerato un pilastro, soprattutto in caso di conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Tuttavia, l’interesse del Napoli è reale, così come la stima di Antonio Conte nei confronti del giocatore.