Crotone-Napoli, probabili formazioni CdS: sarà ancora 4-3-3 col 'falso trequartista'

Non ci sarà Mertens nell'undici che Rino Gattuso manderà in campo a Crotone. L'allenatore azzurro dovrebbe riproporre il 4-3-3 col 'falso trequartista' che dovrebbe essere ancora Zielinski. In rialzo le quotazioni di Demme in mezzo al campo insieme a Bakayoko. In porta Ospina potrebbe spuntarla di nuovo su Meret, mentre in attacco il tridente Lozano-Petagna-Insigne.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Benali, Vulic, Reca; Simy, Messias

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne