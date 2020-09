Curiosità: ADL ha avuto problemi con la tv per la partita, sono intervenuti i tecnici

De Laurentiis, ieri, ha visto la partita in tv nella sua casa a Roma. Il produttore cinematografico è rimasto nella sua camera, parlando diverse volte al telefono. Lui e la moglie sono da soli in casa, con loro solo la servitù che porta i pasti lasciandoli fuori dalla porta e con le posate usa e getta. Nel pomeriggio ha guardato l'amichevole Napoli-Pescara in tv. Una visione non semplice visto che De Laurentiis a casa ha un abbonamento di servizio e non può comprare eventi singoli, è intervenuto un tecnico della tv satellitare a distanza per attivargli la visione. Lo riporta il Corriere dello Sport.