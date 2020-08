Da Barcellona insistono: Setien prepara una carta a sorpresa per il Napoli

Il Barcellona prepara una mossa a sorpresa per la sfida di sabato sera contro il Napoli. E' il momento di tornare in campo per i blaugrana, è il momento della Champions League. Una kermesse che potrebbe vedere debuttare Riqui Puig: titolare in cinque delle ultime sette partite di Liga, Setién potrebbe affidarsi a lui anche contro il Napoli. A riportarlo è Mundo Deportivo.