Da Bergamo: "Porte chiuse anche col Napoli in campionato"

Sulla prima pagina del Corriere di Bergamo si parla anche dell'Atalanta. "Porte chiuse con Lazio e Napoli. Il blitz del Valencia" titola il quotidiano nel suo taglio alto. Il decreto del governo per il coronavirus. Nel weekend la squadra riposa, si giocano i recuperi. Champions League: il blitz del Valencia per far entrare solo i propri tifosi stoppato dal governo spagnolo. La gara col Napoli è prevista per il weekend del 4 e 5 aprile. Gara fondamentale per la speranza ormai minimo di accedere in Europa dalla porta principale per la squadra azzurra.