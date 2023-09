Da Bologna - Col Napoli anche il presidente Saputo al Dall'Ara. E il rinnovo di Thiago Motta...

Nel giorno del suo compleanno, il numero 59, Joey Saputo starà vicino al Bologna

Stasera in occasione del match contro il Napoli il presidente rossoblù sarà al Dall'Ara, per la quinta volta consecutiva, visto che ha deciso di rimanere in pianta stabile sotto la Torre degli Asinelli. E chissà che la sua permanenza non possa accelerare la trattativa per il rinnovo di Thiago Motta. A scriverlo è Il Resto del Carlino.