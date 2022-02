Da Cagliari avvisano: "L'Arena sarà rovente contro il Napoli"

La Nuova Sardegna apre così le sue pagine sportive: "Una 'Arena' rovente per spingere il Cagliari". Monday night alla Unipol. Contro il Napoli i rossoblù vanno a caccia dell'impresa. Marin recupera. Nel dettaglio, si legge: "Un partita complicata, contro un avversario che fa parte della nobiltà del pallone. Il Cagliari, però, non ha paura del Napoli. I rossoblù sanno bene che da ogni gara devono provare a raccogliere punti se vogliono salvarsi. Ma siamo proprio sicuri che sia una sfida impossibile? Forse un paio di mesi fa era così. Adesso la musica è cambiata, la squadra di Mazzarri è più compatta, determinata, ha una precisa identità. Soprattutto non molla mai, qualità che gli ha trasmesso il proprio allenatore. Saranno proprio queste le armi da mettere sul campo per dare fastidio agli azzurri (...)".