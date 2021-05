Da Firenze: "Beppe vs Rino, sliding doors. Gattuso può essere il successore di Iachini"

"Beppe vs Rino. Sliding doors". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Oggi all'ora di pranzo la Fiorentina ospiterà al "Franchi" il Napoli per un match importante per gli azzurri in chiave Champions League. Non solo, Gennaro Gattuso è uno degli obiettivi per la panchina viola e oggi guiderà gli azzurri sotto gli occhi del patron Rocco Commisso.