Da Firenze - Incredulità per la figuraccia col Torino: cosa è accaduto al centro verso il Napoli

La Nazione, stamani in edicola, scrive di “tonfo inaspettato” e “incredulità” da parte di Vincenzo Italiano riferendosi alla rovinosa sconfitta rimediata dalla Fiorentina lunedì a Torino. Bastava vederlo in panchina per capire quanto non riuscisse a riconoscere i propri calciatori - si legge - Domani col Napoli serve una reazione immediata: questo si sono detti ieri i protagonisti. Il gruppo ha toppato la gara, al gruppo il compito di uscirne.